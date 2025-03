Calcio: Cagliari, anche Prati alla ripresa degli allenamenti

agenzia

Infortunato Obert, speranze per Zappa, Coman e Luvumbo

CAGLIARI, 25 MAR – Il Cagliari ritrova subito Prati, reduce dal gran gol al volo con l’Under 21, alla ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica alla Unipol Domus contro il Monza. Per l’azzurrino seduta defaticante: è probabile il suo inserimento nella formazione iniziale contro i brianzoli. Tornato alla base anche il portiere albanese Sherri, Nicola aspetta ancora Marin e Mina, impegnati rispettivamente con Romania e Colombia. Obert, invece, salterà sicuramente la gara di domenica: gli accertamenti medici, dopo l’infortunio in nazionale nella gara contro la Slovenia, hanno evidenziato una distrazione di basso grado alla coscia per il difensore slovacco. Potrebbe stare fuori almeno due settimane. Ancora in personalizzato Luvumbo, Coman e Zappa. Ma filtra ottimismo sulle possibilità di recupero. Se Zappa non dovesse farcela, il mister rossoblù si ritroverebbe con gli uomini contati in difesa: a disposizione Palomino, Mina e Luperto, il trio sceso in campo nell’ultima gara con la Roma. Dalle nazionali buoni segnali per Nicola in mediana: in gol non solo Prati, ma anche Marin con la Romania. Ma a centrocampo la concorrenza è tanta: ci sono anche Deiola, Makoumbou e Adopo.

