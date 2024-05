Calcio: Cagliari chiama i tifosi, allenamento a porte aperte

agenzia

Curva nord dello stadio a disposizione per la seduta di giovedì

CAGLIARI, 13 MAG – Il Cagliari chiama a raccolta i suoi tifosi in vista del rush finale per la salvezza e di una gara, domenica prossima contro il Sassuolo a Reggio Emilia, che potrebbe già essere decisiva. Giovedì è in programma all’Unipol Domus una seduta a porte aperte. Per assistere alla seduta – spiegano dal club rossoblù – è necessario entrare su cagliaricalcio.com o sul sito di TicketOne e scaricare il pass gratuito (sino a un massimo di quattro). L’appuntamento per i tifosi è dalle 14, con l’inizio dell’allenamento alle 15: a disposizione il settore curva Nord. L’apertura al pubblico degli allenamenti alla Domus era stata inaugurata la scorsa stagione quando il Cagliari, in Serie B, era impegnato nella corsa promozione per la A. I tifosi hanno sempre risposto presente con cori e incitamenti alla squadra. Intanto i biglietti del settore ospiti del Mapei Stadium saranno disponibili dalle 15 di domani fino alle 19 di sabato 18 maggio. Il prezzo del singolo tagliando è di 20 euro, più i costi di prevendita. Vendita senza alcuna necessità di fidelity card. Capienza settore, denominato “Tribuna Nord”, di 4000 posti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA