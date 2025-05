Calcio: Cagliari, col Venezia una maglia speciale per i boschi

agenzia

Iniziativa con la Regione Sardegna tra turismo e ambiente

CAGLIARI, 16 MAG – Il Cagliari difende e valorizza sul campo i boschi della Sardegna. Anche, con l’arrivo dei primi caldi, contro gli incendi. Domenica i giocatori di Nicola indosseranno Breathe, la maglia del terzo kit gara della stagione 2025/26. Un’iniziativa dal valore simbolico sviluppata in collaborazione con l’assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna e col contributo dell’Agenzia Forestas. L’utilizzo di una maglia speciale si inserisce all’interno della più ampia campagna “Raggiungi. Rispetta. Respira” con una serie di iniziative di promozione e sensibilizzazione che avranno come obiettivo quello di invitare le persone a scoprire la Sardegna, a viverla andando oltre le sue spiagge attraverso attività come il trekking, la mountain bike, l’escursionismo e a rispettare e a tutelare i suoi paesaggi. Il terzo kit 2025/26 “Breathe” è realizzato dal partner EYE Sport. Il design riprende le foglie del leccio (simbolo di forza e longevità) sul fronte della maglia e quelle della roverella e della sughera (emblema di stabilità e resistenza) sul retro, richiamando le querce. La maglia è color ciano con righe verticali rossoblù. Durante il match contro il Venezia le squadre riceveranno piccole piante autoctone della macchia mediterranea sarda. Sul maxischermo dello stadio, verranno trasmessi contenuti visivi e video dedicati al patrimonio boschivo dell’Isola, con un richiamo chiaro all’importanza della tutela ambientale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA