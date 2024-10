Calcio: Cagliari con la Juve ancora senza Lapadula e Pavoletti

agenzia

Nicola pronto a confermare l'undici di Parma. Prati recupera

CAGLIARI, 03 OTT – Cagliari a Torino domenica contro la Juventus senza i bomber della vecchia guardia Lapadula e Pavoletti. Anche oggi i due attaccanti hanno lavorato a parte: le speranze di entrare nella lista dei convocati sembrano ormai tramontate. Out anche gli altri infortunati Jankto e Wieteska: seduta personalizzata anche per il centrocampista e il difensore. Per tutti e quattro il discorso è rimandato alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. In compenso Nicola ha recuperato Prati, da alcuni giorni nel gruppo. Anche se difficilmente l’under 21 sarà schierato titolare contro la Juventus: conferma in vista per Adopo e Makoumbou, tra i più lucidi nella trasferta di Parma. Modulo e squadra che vincono non si cambiano: l’allenatore dovrebbe confermare sia lo schieramento a quattro in difesa, sia gli undici della formazione iniziale al Tardini. Anche Gaetano, autore dell’assist a Piccoli del 3 a 2 definitivo, dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina. Il Cagliari non sarà da solo nemmeno a Torino: dalla Sardegna e dai club sparsi soprattutto nel nord Italia sono già stati prenotati 350 biglietti nel settore ospiti. Ma sono numeri che potrebbero aumentare nei prossimi giorni.

