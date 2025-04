Calcio: Cagliari, con l’Inter ballottaggio Luvumbo-Coman

agenzia

C'è aria di conferma dell'undici che ha pareggiato a Empoli

CAGLIARI, 10 APR – L’allenatore del Cagliari Davide Nicola è pronto a confermare anche sabato prossimo, contro l’Inter a Milano, squadra e assetto delle ultime due partite. Tutta la rosa è a disposizione: il mister rossoblù dovrebbe confermare in difesa il suo “tre più uno”. Con Palomino che si sdoppia tra corsia esterna e braccetto a seconda della posizione, sulla fascia opposta, di Augello. Una soluzione che ha prodotto due clean sheet di fila e quattro punti. Zappa, dunque, potrebbe partire ancora dalla panchina. A centrocampo c’è aria di conferma per il nuovo duo in mediana composto da Prati e Adopo. Poi Zortea a destra, Viola sotto punta e Piccoli davanti. A sinistra dovrebbe giocare Luvumbo, ma ora che Coman sta bene c’è una soluzione in più che consentirebbe a Nicola di sfruttare la velocità dell’angolano a partita iniziata.

