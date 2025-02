Calcio: Cagliari, il neo acquisto Coman pronto per il Parma

agenzia

Miglioramenti per Luvumbo, verso la convocazione

CAGLIARI, 06 FEB – Anche il nuovo arrivato Florinel Coman tra le carte che Davide Nicola potrà giocarsi domenica pomeriggio nella sfida salvezza all’Unipol Domus tra Cagliari e Parma. L’attaccante-esterno romeno, prelevato in prestito dall’Al Gharafa in Qatar, si è regolarmente allenato insieme alla squadra dall’inizio della settimana. Buon impatto, ma comunque è ancora troppo presto per ipotizzare subito un ingresso nella formazione iniziale. Progressi per Luvumbo che, dopo tante settimane di allenamento personalizzato, si è allenato in parte con il resto del gruppo: a questo punto l’attaccante angolano potrebbe strappare per domenica una convocazione di “incoraggiamento”. Per quanto riguarda modulo e undici iniziale, le scelte di Nicola non dovrebbero discostarsi molto da quanto visto nell’ultima partita casalinga contro la Lazio: prevista la conferma di Augello sulla fascia e della coppia Makoumbou-Adopo in mediana. Anche questa volta Viola dovrebbe vincere il ballottaggio con Gaetano.

