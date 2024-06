Calcio: Cagliari in pressing per sbloccare contratto di Nicola

agenzia

Ultimi dettagli con l'Empoli per il nuovo allenatore

CAGLIARI, 17 GIU – Cagliari ed Empoli al lavoro per “sbloccare” il contratto con la società toscana dell’allenatore Davide Nicola. Ci sono ancora dettagli da definire per risolvere consensualmente l’accordo che legava il mister all’Empoli ancora per un altro anno. Ma la strada è in discesa: c’è già l’intesa su tutto tra club rossoblù e Nicola. Anche l’Empoli sta cercando un allenatore. Circostanza, questa, che non aiuta ad accelerare il passaggio di Nicola al Cagliari. La situazione si può comunque sbloccare da un giorno all’altro. I rapporti tra Cagliari ed Empoli in questi anni sono stati più che buoni. Tra le due società rimane sempre in ballo la questione Marin: il centrocampista rumeno, di proprietà del Cagliari, era in prestito all’Empoli. La società toscana non ha esercitato il diritto di riscatto a 2 milioni di euro e il giocatore è quindi ora del Cagliari. Ma non è detto che, con la definizione della questione Nicola, non possa poi tornare a Empoli. Sarà il mister, che è stato allenatore del romeno nell’ultima stagione, a dire l’ultima parola. Intanto Nicola sta dettando al direttore sportivo rossoblù Nereo Bonato le direttive per il mercato. Tra i ritorni più importanti, oltre Marin, anche quello di Veroli, in prestito al Catanzaro. Il Cagliari, invece, non ha esercitato il diritto di riscatto per Petagna, Shomurodov e Oristanio. Ma incontrerà presto l’Inter per l’azzurrino. Il club rossoblù dovrebbe nei prossimi giorni prolungare il contratto a Viola, il capocannoniere della scorsa stagione. Per l’attacco circolano i nomi del monzese Colombo e del catanzarese Vandeputte. Ma il Cagliari deve anche fare i conti con le richieste per Dossena, Mina, Prati e Luvumbo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA