Calcio: Cagliari, in rampa di lancio contro Napoli l’ex Gaetano

Per la gara di domenica rientrano i nazionali, out solo Prati

CAGLIARI, 12 SET – I nazionali del Cagliari sono quasi tutti a disposizione dell’allenatore Davide Nicola in vista della partita di domenica in casa contro il Napoli. Da stamattina al lavoro con la squadra anche Makoumbou, Marin, Luvumbo e Sherri. Ora mancano all’appello soltanto Kingstone e Lapadula: arrivano in Sardegna stasera, pronti per l’allenamento di domani. Out soltanto l’azzurrino Prati: stamattina solo terapie e lavoro personalizzato per smaltire l’infortunio subito nella gara di Lecce. La squadra oggi si è dedicata soprattutto a esercitazioni tecnico tattiche e partite a tema. Conclusione della seduta con sfida finale a campo ridotto. In rampa di lancio per la gara contro i partenopei l’ex Gaetano, ultimo acquisto del mercato estivo. Al mister il compito di trovargli una collocazione in campo: Nicola potrebbe anche decidere di cambiare modulo e abbandonare il 3-5-2 delle prime tre partite. Scalda i motori sulla fascia destra anche Zortea: l’ex atalantino, fermato da un infortunio in questo avvio di stagione, potrebbe partire titolare contro il Napoli. Valutazioni in corso anche sul possibile sostituto di Prati. Potrebbe essere la partita del rilancio di Makoumbou, finora mai utilizzato dal mister. Ma Nicola potrebbe anche decidere di affidarsi ad Adopo.

