Calcio: Cagliari in ritiro dal 13 luglio a Ponte di Legno

agenzia

Primi test ad Assemini poi la partenza per la Lombardia

Sarà Ponte di Legno (Brescia) la sede del ritiro pre-campionato 2025/26 del Cagliari. La località del comprensorio Pontedilegno-Tonale, in Alta Val Camonica, ospiterà i rossoblù per la prima fase della preparazione in vista della nuova stagione sportiva. Dopo i primi giorni di test e visite ad Assemini, la squadra raggiungerà la Lombardia domenica 13 luglio per lavorare sul prato del Campo sportivo comunale di Temù fino a martedì 22. Il quartier generale sarà il Blu Hotel Acquaseria. “Ponte di Legno rappresenta la cornice ideale per iniziare al meglio la nuova stagione”, spiega il direttore generale del Cagliari, Stefano Melis. “Questo accordo è il primo passo tangibile di un dialogo proficuo rispetto alle molteplici opportunità che nasceranno a vari livelli, a cominciare da una sede che coniugherà qualità delle strutture, bellezza del territorio e accoglienza calorosa da parte della comunità locale. Siamo come sempre felicissimi di ritrovare tanti nostri tifosi che ogni anno ci seguono con passione anche lontano dalla Sardegna. Vogliamo costruire la nuova stagione all’insegna del giusto spirito e della giusta energia”. Accoglienza già pronta. “Pontedilegno-Tonale è nella top ten delle destinazioni italiane invernali di montagna più amate e frequentate. Una località in continua crescita e con molti investimenti all’orizzonte – spiega Roberto Menici, vicepresidente del Consorzio Pontedilegno-Tonale – Ospitare importanti squadre di Serie A significa continuare a far conoscere il nostro territorio con un’offerta ricca e diversificata”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA