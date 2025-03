Calcio: Cagliari, Luvumbo out almeno sino a fine marzo

agenzia

Per l'attaccante distrazione bicipite femorale coscia destra

CAGLIARI, 05 MAR – Stop almeno sino a fine marzo per l’attaccante del Cagliari Zito Luvumbo. Dopo l’infortunio patito nella gara di domenica scorsa con il Bologna, gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una distrazione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. Lo staff medico rossoblù cercherà di recuperare il giocatore angolano dopo la sosta, almeno per la sfida contro il Monza in programma il prossimo 30 marzo alla Unipol Domus. Una stagione tormentata per Luvumbo: si era infortunato lo scorso dicembre in uno scontro con l’atalantino De Roon. Poi era tornato in campo il 23 febbraio nella gara casalinga con la Juventus. La buona prestazione con i bianconeri gli era valsa la conferma, questa volta nella formazione iniziale, contro il Bologna. L’infortunio al 21′ della ripresa: Luvumbo si è fermato durante uno scatto toccandosi la coscia. E quindi è uscito dal campo sostituito da Coman.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA