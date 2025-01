Calcio: Cagliari, Luvumbo salterà anche la gara con la Lazio

agenzia

Per Nicola dubbi a centrocampo e ballottaggio Gaetano-Viola

CAGLIARI, 30 GEN – Zito Luvumbo salterà probabilmente anche la gara di lunedì prossimo alla Unipol Domus contro la Lazio. L’autore del gol del provvisorio pari del Cagliari nella gara di andata con i biancocelesti anche oggi ha lavorato a parte limitandosi a lavori atletici individuali. Poche speranze, dunque, per l’attaccante africano. Per il resto tutta la rosa è a disposizione del tecnico Davide Nicola. Riflessioni in corso per capire chi mandare in campo lunedì dopo le contradditorie prestazioni degli ultimi due turni. Il problema è la composizione della mediana. Male il primo tempo con il Lecce con Adopo e Makoumbou, meglio la ripresa con Deiola e Marin. Con il Torino, invece, bocciata la coppia sardo-romena, partita titolare. Anche se poi Adopo e Makoumbou, subentrati, non hanno dato la scossa. Ballottaggio anche qualche metro dietro Piccoli tra Viola, escluso a Torino, e Gaetano, ottimo contro il Lecce ma coinvolto nel disastro contro i granata.

