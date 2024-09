Calcio: Cagliari, Mina e Obert pronti per la sfida con il Napoli

agenzia

Prati verso il forfait: per azzurrino ancora terapie

CAGLIARI, 11 SET – Mina è a Cagliari ed è pronto alla sfida con Lukaku domenica 15 alla Domus contro il Napoli, fischio d’inizio alle 18. Proprio il duello con l’attaccante belga, che allora giocava con la Roma, aveva caratterizzato l’anno scorso l’esordio in rossoblu del difensore colombiano. Il centrale ex Everton, tornato in anticipo dal ritiro della sua Nazionale – era squalificato e quindi non ha partecipato alla seconda gara in programma in Sud America -, oggi si è allenato regolarmente. Niente da fare invece per Prati: il centrocampista difficilmente riuscirà ad esserci per la gara di domenica dal momento che anche oggi non ha partecipato alla seduta con i compagni ma si è limitato a terapie e lavori personalizzati. Ad Assemini c’è poi Obert, rientrato a Cagliari dopo gli impegni con la nazionale slovacca. Piano piano Nicola sta recuperando tutti i giocatori in giro per il mondo tra Europa, America e Africa: al mister le valutazioni finali sullo stato di forma dei suoi in vista del possibile utilizzo contro i partenopei. Nell’allenamento odierno, esercitazioni tecniche e conclusioni a rete, spazio alla tattica e, per chiudere, serie di partitelle. Domani nuova seduta in programma al mattino. In rampa di lancio Zortea sulla fascia destra: il tecnico potrebbe concedere un turno di pausa ad Azzi. Piu complicato sul piano tattico l’inserimento del nuovo arrivato Gaetano: per inserire il trequartista il tecnico rossoblu potrebbe essere costretto a rinunciare al 3-5-2 visto nelle prime tre partite di campionato.

