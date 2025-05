Calcio: Cagliari; Nicola, ‘non molleremo fino alla fine’

agenzia

"Dobbiamo cercare di diventare più cinici"

COMO, 10 MAG – “Potevamo gestire meglio il primo gol subito, abbiamo letto in ritardo l’attacco della seconda linea che partiva”: così Davide Nicola, tecnico del Cagliari, dopo la sconfitta contro il Como. “Dobbiamo cercare di diventare più cinici, ma la squadra ha affrontato la partita con la voglia di fare punti contro una squadra altamente qualitativa che non prendeva gol da 500 minuti. Stiamo dando tutto in questo momento, dobbiamo concentrarci sui pregi. Mi aspetto che non molleremo fino alla fine”.

