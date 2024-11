Calcio: Cagliari, Nicola pronto a rilanciare Makoumbou

agenzia

Sardì lunedì contro la Lazio, Mina torna al centro della difesa

CAGLIARI, 31 OTT – L’allenatore del Cagliari Davide Nicola ritrova Makoumbou per la sfida di lunedì sera con la Lazio all’Olimpico. Il centrocampista congolese, scontata con il Bologna la squalifica per il rosso rimediato a Udine, potrebbe ritrovare subito il posto in campo accanto ad Adopo. Dalla sua parte due fattori: con l’ex Atalanta è stato protagonista della svolta in mediana nelle gare con Parma, Juventus e Torino. E soprattutto è più fresco perché ha riposato per la sosta forzata legata all’espulsione al Friuli, dove ha giocato solo mezz’ora. Difficile il recupero per la gara dell’Olimpico per Jankto e Kingstone, che proseguono il lavoro personalizzato. Cresce, invece, la condizione di Pavoletti: convocato già per la gara di martedì scorso, con la Lazio potrebbe trovare spazio in caso di bisogno a partita iniziata. Ancora qualche giorno per fare delle valutazioni, ma Nicola potrebbe ritornare almeno inizialmente alla “formazione-tipo” della mini serie positiva che ha fruttato sette punti in tre partite. Per Gaetano e Marin, anche per turnover, possibile partenza dalla panchina: da subentrati sono sempre entrati nelle azioni più importanti delle gare che hanno cambiato la classifica dei rossoblù. Probabile anche il ritorno al centro della difesa di Mina, sostituito da Palomino nella gara persa col Bologna.

