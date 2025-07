Calcio: Cagliari, ufficiale Folorunsho in prestito dal Napoli

agenzia

Sbarcato ieri, per lui programma individuale ad Assemini

CAGLIARI, 24 LUG – Ora è ufficiale: Michael Folorunsho dal Napoli al Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto. La cifra fissata per l’acquisto definitivo è di otto milioni. Il giocatore è arrivato ieri all’aeroporto di Elmas accolto da qualche decina di tifosi. Dopo l’immancabile dono della sciarpa rossoblu, ha parlato brevemente con i giornalisti. “Contento – ha detto – non vedo l’ora di iniziare”. A fine mattinata la firma del contratto e l’annuncio ufficiale. Ora il centrocampista non raggiungerà i compagni che si allenano a Linz per l’amichevole con l’Hannover in programma sabato, ma seguirà un programma personalizzato ad Assemini. Folorunsho è nato a Roma nel 1998. Cresciuto nel vivaio della Lazio, ha mosso i primi passi tra i professionisti con la Virtus Francavilla, in Serie C, collezionando in due stagioni 66 presenze e 8 gol. Nel 2019 diventa un calciatore del Napoli, ma va in prestito: prima al Bari (14 presenze), poi alla Reggina. In mezzo una parentesi al Pordenone (17 presenze e 3 gol). Quindi di nuovo il Bari, anche nella finale playoff contro il Cagliari (traversa e occasione mancata all’ultimo secondo): 32 le presenze con 9 gol. Quindi l’Hellas Verona. In gialloblù 34 presenze e 5 reti. Poi ritorno al Napoli per un campionato diviso tra l’azzurro (7 presenze) e il viola della Fiorentina (19 gare disputate). Nel marzo 2024 era arrivata anche la prima convocazione con l’azzurro della Nazionale maggiore, guidata allora da Luciano Spalletti, in vista degli incontri amichevoli contro Venezuela ed Ecuador. A maggio dello stesso anno viene incluso nella lista dei pre-convocati per gli Europei, entrando poi a far parte della rosa definitiva. Il 9 giugno, a 26 anni, debutta in Nazionale, nell’amichevole vinta per 1-0 contro la Bosnia ed Erzegovina. La seconda presenza arriverà poi nel finale della prima gara degli Europei contro l’Albania, vinta 2-1.

