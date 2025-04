Calcio: Cairo, ‘Con Zapata il mio Toro sarebbe più in alto’

agenzia

Patron granata: "Ricci e Vanja? Non ho parlato con nessuno"

TORINO, 24 APR – “Con Zapata avremmo fatto grandi cose, è un po’ come se all’Inter mancasse Lautaro: è stato un peccato perdere Duvan, sarebbe stato un altro campionato”: il presidente del Torino, Urbano Cairo, traccia un primo bilancio stagionale con il rammarico di aver perso per infortunio il capitano ad inizio ottobre. “Sto pensando di venire al ‘Maradona’, per me andare a Napoli è sempre una festa – aggiunge, ai microfoni di Radio Kiss Kiss in vista del prossimo impegno dei granata, in trasferta domenica alle 20.45 – e faccio i complimenti ai partenopei perché hanno una grande squadra: nelle ultime cinque giornate affronteremo sia loro sia l’Inter, due gare molto importanti in chiave scudetto”. In vista del prossimo calciomercato si stanno già alimentando voci di cessioni eccellenti, con Milinkovic-Savic e Ricci nel mirino di big italiane ed europee: “Al momento non abbiamo parlato con nessuno – replica Cairo – e sono voci che non hanno alcun fondamento. La clausola del portiere? Sono cose che si possono cambiare e non è detto, lui è un grande estremo difensore, tra i migliori in Europa”. Nel contratto di ‘Vanja’ Milinkovic-Savic c’è infatti una clausola rescissoria da 20 milioni di euro.

