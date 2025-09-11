Calcio: Cairo, giocare Milan-Como a Perth non mi entusiasma

agenzia

'Non è utile, il nostro mondo ha bisogno di altre cose'

MILANO, 11 SET – “Milan-Como a Perth? Noi dobbiamo avvicinare i tifosi alle squadre, farli venire negli stadi rendendoli più belli e accoglienti. Il fatto di andare a giocare a Perth sinceramente non mi entusiasma, non la vedo una cosa utile per il nostro calcio. Il nostro calcio ha bisogno di altre cose”. Lo ha detto il presidente del Torino Urbano Cairo, a margine della presentazione del Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. “Ammorbidire il calendario per aiutare la nazionale? Dobbiamo cercare di fare tutto quello che serve affinché la nazionale e Gattuso siano nelle condizioni migliori per preparare al meglio le partite. Io non penso già ai playoff, ci sono ancora tante partite davanti. Facciamo bene le cose che dobbiamo fare nelle prossime partite, vediamo dove arriviamo e poi penseremo al resto. Aspettiamo a parlare di playoff, prima pensiamo a fare il meglio per evitarli”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA