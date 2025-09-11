Calcio: Cairo ‘Velasco al Torino? Perché no, lui straordinario’

agenzia

'Ha provato con Lazio e Inter,magari terza volta è quella buona'

MILANO, 11 SET – “Velasco è un personaggio straordinario. L’ho conosciuto tanti anni fa perché lo invitai ad una convention e ogni volta che lo ascolti riesci a tirar fuori fuori qualcosa di speciale, vedendo le cose da un punto di vista diverso. Non c’è da stupirsi che poi ottenga questi risultati incredibili. Farlo partire coi ragazzi del Torino? Nel calcio ha provato per due volte alla Lazio e all’Inter, non ha avuto il successo che ha ottenuto nella pallavolo. È un personaggio che è sempre bello ascoltare, quindi perché no? Potrebbe essere una opportunità, magari la terza volta gli va bene”. Lo ha detto il presidente del Torino Urbano Cairo, a margine della presentazione del Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. “Abbiamo fatto un mercato importante con investimenti significativi e giocatori qualitativi che hanno un grande potenziale e lo abbiamo fatto per fare un passo avanti e migliorarci. Abbiamo preso un mister nel quale io ho grande fiducia, è evidente che l’obiettivo è fare dei passi in avanti. Dichiararli oggi secondo me è velleitario e sbagliato, quello che conta è che dobbiamo lavorare per fare tutti insieme un passo in avanti”, ha concluso.

