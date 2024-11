Calcio: Cairo, “Vendere Toro? Se arriva qualcuno più ricco”

agenzia

N.1 Torino: "Io non voglio restare a tutti i costi"

ROMA, 27 NOV – “Ho preso il Torino 19 anni fa quando stava fallendo, ma non voglio rimanere a vita e ci sta passare la mano ad un certo punto. Ma vorrei che nel momento in cui decida di vendere ci sia uno più ricco e più bravo di me, allora mi farò da parte. Ma su questo non c’è dubbio. Io non voglio restare a tutti i costi”. Così il presidente di Rcs e del Torino Urbano Cairo durante l’evento ‘Sport Industry Talk’ al MAXXI

