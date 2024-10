Calcio: Calhanoglu ko, a rischio per la Juve

agenzia

Il turco salterà la sfida in Champions con lo Young Boys

MILANO, 21 OTT – Niente sfida con lo Young Boys in Champions League per Hakan Calhanoglu, che rischia anche di saltare il big match di domenica prossima contro la Juventus. Il centrocampista dell’Inter, fermatosi dopo 12′ nella gara di ieri contro la Roma, si è infatti sottoposto questa mattina a risonanza magnetica: gli esami hanno evidenziato un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno, ha spiegato il club nerazzurro in una nota.

