Calcio: Calhanoglu, sono estremamente felice all’Inter

agenzia

'Sono entusiasta di poter vincere ancora in nerazzurro'

MILANO, 24 GIU – Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu allontana le voci di mercato che lo vorrebbero nel mirino del Bayern Monaco. “Alla luce delle recenti voci che stanno circolando sui media, vorrei cogliere l’occasione per affrontare direttamente la situazione”, ha spiegato il turco su Instagram. “Fino ad ora, mi sono astenuto dal commentare queste speculazioni poiché sono concentrato sulla Nazionale Turca di cui sono capitano a Euro 2024. Tuttavia, ritengo che ora sia opportuno fare una dichiarazione chiara per evitare ulteriori malintesi”. “Sono estremamente felice all’Inter. Il rapporto che condivido con il club e i nostri incredibili tifosi è davvero speciale. Insieme, abbiamo raggiunto traguardi significativi e sono entusiasta di poter vincere ancora più trofei con l’Inter in futuro. Ancora una volta, in questo momento sono completamente concentrato a rendere felice la gente del mio paese. Grazie per la vostra comprensione e il vostro sostegno. Forza Inter”, ha concluso Calhanoglu.

