Calcio: Calzona, A Napoli ho trovato una catastrofe

Italiano: Futuro? Ora penso solo alla finale di Atene

FIRENZE, 17 MAG – ”Mi dispiace non aver inciso come avrei voluto e mi assumo la responsabilità anche se non devo essere l’unico a farlo, ma la stagione del Napoli è cominciata molto prima rispetto al mio arrivo”. Così si sfoga Francesco Calzona al termine del 2-2 con la Fiorentina che diminuisce le possibilità di arrivare in Europa del Napoli. ”Ci sono poche possibilità di riuscirci, dovevamo vincere con la Fiorentina, alla fine del primo tempo eravamo in balia degli avversari quando ci hanno segnato due volte. Continuiamo a subire troppi gol però abbiamo fatto una prestazione da squadra vera. Il presidente De Laurentiis parla di rifondazione per l’anno prossimo? Non mi riguarda ciò che dice nel senso che il mio accordo con il Napoli scade il 26 maggio, io sono ancora sotto contratto con la Federazione slovacca. Non mi aspettavo una catastrofe generale quale ho trovato, forse ho sottovalutato la situazione, pensavo di dover occuparmi solo di campo invece ho dovuto gestire tante altre situazioni. C’è stato anche un certo ‘sciacallaggio’ nei miei confronti, certa gente dice che non alleno la squadra, che faccio fare solo partitine…”. Ha aggiunto Pasquale Mazzocchi: ”E’ un periodo in cui si respira un’aria pesante. Stavolta non era importantissimo il risultato ma ritrovare solidità e credo che l’abbiamo fatto. Dobbiamo ripartire da qui”. Quanto alla Fiorentina ha detto Vincenzo Italiano: ”Il pensiero è rivolto alla finale di Atene che è qualcosa di importante per noi, dispiace però non aver vinto oggi con il Napoli per chiudere definitivamente il discorso dell’ottavo posto, dovremo andare a Cagliari a battagliare. Il mio futuro? La concentrazione adesso è tutta sul campo, poi dopo l’Atalanta tireremo le somme, di sicuro questi tre anni a Firenze sono stati fantastici, ora dobbiamo aggiungerci la ciliegina. Dopo aver perso due finali l’anno scorso l’unico pensiero è per l’appuntamento di Atene per cercare di prepararci al meglio. E non dimentico la trasferta di Cagliari Il presidente De Laurentiis ha detto che la passata stagione ero pronto a firmare per il Napoli? Non ho sentito le sue parole, forse voleva dire che quando ha contattato la società viola e ha capito che non la cosa non sarebbe decollata si è tirato indietro, si è comportato da signore ed è cresciuta ancor più la stima nei suoi confronti”.

