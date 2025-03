Calcio: Cambiaso lascia ritiro Italia, Zaccagni recuperato

agenzia

Difensore Juventus continuerà cure con club bianconero

MILANO, 21 MAR – Andrea Cambiaso sarà indisponibile per la sfida contro la Germania a Dortmund, ritorno dei Quarti di Finale di Nations League. Il giocatore bianconero lascia questa sera il ritiro della Nazionale. “Il difensore della Juventus – informa la Figc – arrivato domenica scorsa nel ritiro azzurro di Appiano Gentile con un trauma alla caviglia sinistra occorsogli durante la gara di campionato disputata a Firenze, non ha recuperato completamente e proseguirà, quindi, le cure del caso presso il club di appartenenza”. Buone notizie invece per Zaccagni che oggi ha svolto la sessione completa di lavoro ed è quindi da considerarsi disponibile per la trasferta a Dortmund.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA