Calcio: Cambiaso, scudetto sogno ma obiettivo Juve è Champions

Venerdì gara importante, per il futuro io sto bene in bianconero

MILANO, 16 APR – “Il nostro obiettivo è sempre stato quello della qualificazione in Champions, lo scudetto era più un sogno. Adesso siamo concentrati su questo e dobbiamo raggiungerlo a tutti i costi. Stiamo bene e siamo contenti. Abbiamo una partita molto importante venerdì, per continuare la corsa per raggiungere il nostro obiettivo”. Lo ha detto l’esterno della Juventus Andrea Cambiaso, intervenuto a margine dell’evento organizzato dal club bianconero e da Adidas per l’inaugurazione dell’esposizione realizzata dalle stiliste Swedish Girls all’interno dello store Adidas nell’ambito della Design Week a Milano. “L’obiettivo è quello di vincere tutte le partite, comprese chiaramente anche quelle in Coppa Italia – ha proseguito -. Sono molto contento della mia stagione, penso di avere ancora ampi margini di miglioramento e devo continuare a lavorare. Dobbiamo tutti migliorare e sappiamo dove e come farlo. Ogni allenatore ha le sue richieste, Allegri mi ha chiesto di essere più presente in zona gol e di aiutare la squadra con le mie qualità. Futuro? Sto molto bene alla Juventus, per me è un grandissimo punto di arrivo”.

