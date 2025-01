Calcio: Cambiaso verso il City, 60 milioni alla Juve

agenzia

Trattativa in corso, sarebbe plusvalenze da record

TORINO, 16 GEN – E’ arrivata un’offerta monstre in casa Juventus. Il Manchester City, infatti, è pronto a mettere sul piatto oltre 60 milioni di euro per arrivare ad Andrea Cambiaso. L’indiscrezione si è sparsa nelle ultime ore e sta trovando diverse conferme negli ambienti calcistici, con i due club che hanno iniziato le trattative. Per la Juve si tratterebbe di una plusvalenza da record, visto che il ‘jolly’ bianconero, classe 2000, arrivò nel luglio del 2022 per circa 11 milioni di euro.

