Calcio: Cannavaro, ‘nessun contatto con il Parma’

'Dovranno trovare l'allenatore, speriamo che sia uno bravo'

PARMA, 06 GIU – “Io sono qui a parlare sul palco ma non c’è stato nessun contatto. Fa piacere quando mi associano al Parma, tornato in serie A e salvo all’ultima giornata. Ora dovranno trovare l’allenatore e speriamo che ne trovino uno bravo”. Lo ha detto Fabio Cannavaro, che, proprio da Parma, ha commentato le voci che lo vedono accostato alla panchina della squadra in cui ha anche militato e che si è resa libera dopo la partenza di Chivu, vicino all’Inter. Il pallone d’oro 2006 è stato premiato come Legendary Player, nell’ambito del festival della serie A. “Ronaldo, il brasiliano, il più difficile da marcare – ha raccontato – faceva quello che voleva, ti faceva sentire inutile come difensore, era devastante”.

