Calcio: Cardinale a Milanello, sostegno a Fonseca

agenzia

Proprietario Milan incontra tecnico, squadra e dirigenti

MILANO, 26 AGO – Gerry Cardinale oggi pomeriggio ha fatto visita a Paulo Fonseca e alla squadra rossonera a Milanello. Il numero uno del Milan, in un’estate in cui sono stati tanti i viaggi in Italia e le occasioni per incontrare la squadra – l’ultima durante il trofeo Berlusconi a San Siro -, ha visto giocatori, tecnico e dirigenti per dimostrare concretamente la propria vicinanza e il proprio supporto all’allenatore rossonero e alla squadra. Cardinale ha parlato con Fonseca, ribadendo il suo sostegno, e si è confrontato con Zlatan Ibrahimovic, l’ad Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, per poi lasciare il centro sportivo insieme a Furlani. La squadra ha svolto quindi l’allenamento preparando la sfida di sabato contro la Lazio, match fondamentale in cui dovrà tornare alla vittoria per uscire dal momento di difficoltà che vede il Milan con un solo punto guadagnato nelle prime due partite.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA