Calcio: Casini, impugnazione delibera Figc non è atto ostile

N.1 Serie A: Ora ricorso a Tribunale Federale ma si può ritirare

MILANO, 19 LUG – “Sapendo che partirà lunedì il dialogo con le componenti, poiché c’era la scadenza del termine per poter impugnare il regolamento elettorale approvato lunedì scorso, l’assemblea ha deciso di impugnare il regolamento prima che scada il termine. Non è un atto ostile ma di difesa tecnica, con la scadenza o lo si faceva o non era più possibile. Era stato approvato contro i pareri di Serie A e Serie B, cristallizzando i pesi elettorali senza l’equilibrio”. Così il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha spiegato la decisione di impugnare la delibera del Consiglio Figc sul tema dei pesi elettorali. “L’impugnazione dà avvio a un ricorso che sarà presso il Tribunale Federale Nazionale, ma abbiamo già detto che, ove invece come tutti speriamo le interlocuzioni porteranno a risultati, il ricorso possa essere ritirato. Non è ostilità ma atto di difesa tecnica”.

