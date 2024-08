La copertura finanziaria pare essere arrivata e il ds Daniele Faggiano da ieri mattina si trova a Milano. Sono diversi i colloqui che il dirigente etneo ha in agenda, e allora, ha scelto di mettere da parte le conversazioni telefoniche e partire alla volta del capoluogo lombardo, lì dove da anni ormai si svolgono le trattative per lo scambio dei calciatori. Il tempo stringe, il mercato del pallone chiude domani, le operazioni in entrata e in uscita da chiudere sono una decina: adesso tutti hanno fretta.

La trasferta lombarda di Faggiano ha sortito rapidamente i risultati sperati. Il primo affare in uscita. Il difensore argentino di Mar del Plata Marcos Curado è stato ceduto a titolo definitivo all’Ascoli, club con il quale ha firmato un biennale con opzione. Saluta Catania anche Devid Eugene Bouah, il terzino ex Roma ha firmato fino al 30 giugno 2026 con la Carrarese. Il difensore si stava già allenando da qualche giorno agli ordini di Antonio Calabro e aspettava solo il tesseramento ufficiale. Fa il percorso inverso Alessandro Raimo che ha firmato un contratto biennale legandosi alla società etnea fino al 30 giugno 2026. Nelle ultime quattro annate, vissute in Serie C con la Recanatese, la Carrarese, il Siena e il Grosseto, l’esterno ha disputato 132 gare tra campionato e play off, firmando 6 gol e 10 assist. Nato a Piombino (Livorno) l’8 marzo 1999 e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Fiorentina, Raimo, dopo gli esordi in quarta serie con la Massese, ha debuttato in C con il Pontedera. In D ha indossato inoltre le maglie del Ponsacco e del Grosseto, conquistando una promozione.È stato ceduto anche Pietro Cianci. L’attaccante va alla Ternana a titolo temporaneo con opzione e obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni (non è ancora chiaro quali siano, ndc).Sbarca a Catania dalla Salernitana 1919 Kaleb Joel Jiménez Castillo, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi al Catania fino al 30 giugno 2026. Nella scorsa stagione, con l’Atalanta Under 23, il trequartista nato a Milano il 18 ottobre 2002 ha disputato 18 gare, sommando tre reti e due assist. Nel biennio precedente, con il Vicenza, ha collezionato 56 presenze, tre gol e cinque assist. Cresciuto nel Seregno, appena diciottenne è stato tra i protagonisti della promozione della squadra lombarda in C, categoria in cui ha esordito in maglia nerazzurra nel 2021. È fatta anche per Adriano Montalto, l’attaccante da tempo si allenava all’ombra dell’Etna, da ieri il suo approdo in rossazzurro è ufficiale. Per lui contratto biennale.

Per la difesa il Catania continua a sondare anche Ertijon Gega. Il centrale albanese classe 2001 è una vecchia conoscenza di Daniele Faggiano. Per ora si tratta solo di primi approcci. Si muove finalmente qualcosa per Cosimo Chiricò e Samuel Di Carmine. Per il primo pareva potesse essere necessaria una buonuscita, invece nelle ultime ore si sono fatti avanti Vicenza e Trapani. Faggiano continua ad affermare di non aver sentito nessuno, ma da Vicenza danno la trattativa molto avanzata. Nella scorsa stagione, Chiricò ha collezionato 42 presenze, tra campionato e Coppa, mettendo a referto 6 gol e 6 assist. Anche il Trapani pare sia alla finestra, il club siciliano aveva già chiesto informazioni, ma adesso sembra più che un banale interessamento. Per Di Carmine si è fatto avanti il Lecco. Lo vuole l’ex allenatore rossazzurro Francesco Baldini. I dirigenti del club lombardo hanno preparato una lista di candidati per il ruolo di attaccante, oltre a Di Carmine sono pronti per il casting Andrea Magrassi del Cittadella, Michele Marconi e l’attaccante del Pisa Edgaras Dubickas, anche quest’ultimo ex calciatore del Catania.