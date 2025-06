Catania Fc: priorità a Torre del Grifo e al mercato in entrata

la conferenza stampa

La presentazione del direttore generale Alessandro Zarbano e del diesse Ivano Pastore, quella del capo ufficio stampa Giuseppe Sapienza è servito al Catania Fc per approfondire alcuni aspetti legati alla programmazione prossima ventura. Torre del Grifo, nel caso in cui sarà assegnato alla società, sarà curato in modo tale da portare al più presto la prima squadra ad allenarsi al Village.

Sul mercato il Catania vuole intervenire al di là dagli esuberi che sono anche tanti. E, come hanno detto i tre dirigenti, con l’assenso del vice presidente Vincenzo Grella, l’impegno economico per il Village non rallenterà o limiterà le operazioni in entrata.

La campagna abbonamenti non subirà variazioni sul prezzo e sulla modalità, questo è stato confermato soprattutto dal dg Zarbano.