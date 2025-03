Calcio: Catanzaro-Cosenza gratis su Dazn

agenzia

La 30esima giornata di Serie B si chiuderà con derby calabrese

ROMA, 13 MAR – La 30esima giornata di Serie BKT si chiuderà con il derby calabrese tra Catanzaro e Cosenza, in programma domenica 16 marzo 2025 alle ore 17:15. Un appuntamento che sarà disponibile su Dazn anche in modalità gratuita. Il Catanzaro, guidato da Fabio Caserta, punta a sfruttare il fattore campo per ridurre il distacco dalla Cremonese e consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica. Dall’altra parte, il Cosenza arriva al derby con il morale alto dopo la vittoria contro la Reggiana. L’ultimo incontro tra le due squadre è terminato con un pareggio per 1-1. I tifosi non abbonati a Dazn potranno seguire la partita gratuitamente andando su dazn.com/home.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA