Calcio: Chivu, l’Inter è un cantiere aperto ma siamo pronti

agenzia

'Preparazione breve ma intensa, abbiamo lavorato sodo'

MILANO, 24 AGO – “Siamo un cantiere aperto, vogliamo migliorare la prestazione di questa squadra a livello individuale e collettivo. Siamo pronti per iniziare, non vediamo l’ora”: lo dice Cristian Chivu tecnico dell’Inter alla vigilia della sfida contro il Torino, debutto in campionato. “Abbiamo lavorato bene, la preparazione è stata breve ma intensa. Non abbiamo avuto tante difficoltà – aggiunge – i ragazzi hanno lavorato sodo e si sono messi a disposizione per questo inizio di stagione”.

