Calcio: Chivu, serviva più lucidità

'Non siamo riusciti a concretizzare, loro in area gran lavoro'

MILANO, 31 AGO – “Alla prima situazione difficile rigore contro e abbiamo perso lucidità e motivazione. Si capiva che siamo andati in difficoltà. Nel secondo tempo più voglia, più giocate, ma abbiamo perso lucidità e le situazioni in area non siamo riuscite a concretizzarle e a creare di più”: è l’analisi a Dazn di Cristian Chivu dopo il ko della sua Inter contro l’Udinese. “Serviva lucidità, trovare le giocate, corse diverse, verticalità, aprirli di più, girare di più la palla e creare superiorità con i terzi. Fino a che abbiamo avuto lucidità siamo riusciti – spiega – poi è diventata una gara al ‘vediamo cosa succede’ con quattro punte e abbiamo provato ad aprirli anche con Pio per sfruttare struttura e cross. Ma Solet e Kristensen hanno fatto nella loro area un grande lavoro”.

