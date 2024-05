Calcio: Christillin, grata ad Allegri per guida nella burrasca

agenzia

"Auguri alla Juventus per una grande rinascita"

TORINO, 17 MAG – “Sono grata a Massimiliano Allegri per tutto quello che ha fatto con e per la Juventus, sia dal punto di vista sportivo, sia per aver affrontato, con responsabilità e fermezza, un anno difficile come quello passato, in cui squadra e società si sono trovate ad affrontare un’autentica burrasca”. È il commento di una tifosa bianconera vop, Evelina Christillin, in partenza da Bangkok dove ha partecipato al congresso Fifa. “Ora invece, – prosegue – si deve prendere atto di rapporti e situazioni che non trovano più sbocchi di collaborazione possibili, quindi i migliori auguri a Allegri per il suo futuro e alla Juventus per un’auspicata, grande rinascita, come merita la sua storia gloriosa”.

