Calcio: Christillin, tra Juve e Allegri epilogo triste

Comportamento "non gli fa onore, ma la gratitudine resta"

ROMA, 20 MAG – “Un epilogo triste quello tra Allegri e la Juve. Bisogna essere grati per tutto quello che ha fatto, per due volte alla guida della Juventus. Soprattutto l’anno scorso ha tenuto una freddezza e un controllo eccezionali in un anno drammatico per la Juve, sotto tutti i punti di vista”. Così Evelina Christillin, membro aggiuntivo della Uefa nel Consiglio della Fifa e tifosa bianconera, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, sulla fine del rapporto tra la Juventus e Max Allegri. “Gratitudine sia dal punto di vista sportivo, sia di gestione di una crisi profonda fuori dal campo. Quello che è successo l’altra sera (mercoledì scorso, in occasione della finale di Coppa Italia, ndr) è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di una situazione di tensione – ha aggiunto Christillin – Certo, non gli fa onore un comportamento come quello dell’altra sera. Forse sarebbe stato meglio provare ad arrivare fino in fondo e concludere un rapporto comunque ormai sfilacciato. Però la gratitudine rimane”.

