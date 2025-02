Calcio: Coceiçao, per Milan col Torino è come finale Champions

agenzia

'Non ho paura di niente, vado avanti per la mia strada'

MILANO, 21 FEB – “Quella contro il Torino è una partita molto importante, contro un avversario difficile. Storicamente è complicata per il Milan, i risultati negli ultimi sei anni non sono stati positivi. Dobbiamo concentrarci e lavorare, pensare che quella col Torino sia la nostra finale di Champions”: lo dice il tecnico del Milan Sergio Conceiçao alla vigilia della trasferta di Torino. C’è tensione nell’ambiente rossonero. Ma l’allenatore non ne è preoccupato: “Oggi sono 31 anni che mia madre è morta, avevo 18 anni e avevo perso mio padre da due: se queste del calcio sono le difficoltà, non ho paura di niente. E allora vado avanti per la mia strada”.

