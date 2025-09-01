Calcio: colpo dell’Udinese, arriva Zaniolo dal Galatasaray

agenzia

In prestito fino a 30/6/26 con diritto opzione dal Galatasaray

UDINE, 01 SET – Il fantasista Nicolò Zaniolo indosserà la maglia dell’Udinese, “ciliegina sulla torta del mercato bianconero”, come la società sportiva ha definito l’acquisto. Zaniolo arriva dal Galatasaray ed è un giocatore di fantasia, qualità e potenza che andrà ad arricchire il reparto offensivo bianconero. “Un autentico colpo di mercato” si compiace la società sul suo visto parlando dell’alto “standing del calciatore” e della “concorrenza che l’Udinese è riuscita a vincere per assicurarsi le sue prestazioni”. Il contratto è stato stipulato con la formula del prestito fino al 30 giugno 2026 con diritto di opzione dal Galatasaray. Classe 1999, Zaniolo ha militato nelle trafile delle giovanili tra Fiorentina e Inter, poi con la maglia della Roma e, ancora, all’estero anche in Premier League con l’Aston Villa. Ma aveva già maturato esperienze con Atalanta, Fiorentina e, appunto, Galatasaray. Ha giornato anche Nazionale per 19 presenze complessive, il suo esordio a 19 anni nel marzo 2019 proprio al Bluenergy Stadium in Italia-Finlandia 2-0. Indosserà l’iconica maglia numero 10 bianconera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA