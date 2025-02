Calcio: Coman al Cagliari, ‘sono pronto per giocare”

agenzia

Diesse Bonato ancora al lavoro per un altro rinforzo

CAGLIARI, 03 FEB – Lo ha detto in inglese: “Pronto a giocare”. Florinel Coman, nuovo acquisto del Cagliari, è sbarcato questa mattina all’aeroporto di Elmas. In corso le visite mediche, poi in queste ore firma del contratto sino a fine stagione. Pronto, ma stasera esordirà solo in tribuna per la sfida in notturna tra Cagliari e Lazio. Sarà a disposizione del mister Nicola per la prossima gara casalinga con il Parma. Ha ricevuto subito dai tifosi due sciarpe rossoblù. Nel breve percorso dal settore arrivi all’auto del club, ha parlato brevemente di Marin: “Un amico e un compagno di squadra”. Quindi i saluti e la corsa verso Asseminello. Coman arriva in prestito oneroso dall’Al Gharafa, Qatar. Il diesse Bonato è ancora al lavoro per provare a portare a Cagliari almeno un altro rinforzo.

