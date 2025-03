agenzia

FIRENZE, 30 MAR – Ci saranno anche Rocco Commisso e sua moglie Catherine oggi in tribuna al Franchi per assistere a Fiorentina-Atalanta in programma alle 15. Il presidente del club viola, come annunciato dalla società attraverso i propri canali, è appena arrivato a Firenze dagli Stati Uniti.

