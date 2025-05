Calcio: Como a Parma per inseguire il decimo posto

agenzia

Raggiunta salvezza i lariani puntano a metà sinistra classifica

COMO, 01 MAG – La conferma matematica della salvezza e l’obiettivo stagionale raggiunto permettono al Como di Cesc Fabregas di vivere le ultime quattro giornate del campionato con serenità, ma non senza l’ambizione di programmare quello che sarà il futuro. Lo stesso tecnico spagnolo nell’immediato post-partita contro il Genoa ha dichiarato che vuole continuare a vedere nei suoi giocatori la voglia di lavorare in allenamento e in partita, affinché ogni giocatore possa guadagnarsi sul campo la conferma a Como. La trasferta a Parma è la prima di quattro partite in cui la squadra dovrà quindi confermare di essere una delle formazioni più in crescita del girone di ritorno, alla ricerca della quinta vittoria consecutiva. Pochi esperimenti, almeno per ora, per Fabregas: visto il grande momento di forma, contro i ducali c’è l’opportunità concreta di trovare tre punti importanti per mettere pressione al Torino e cercare di rientrare tra le prime dieci della classifica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA