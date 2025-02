Calcio: Como, contro la Fiorentina con problemi in difesa

agenzia

Fabregas spera nel recupero di Moreno e Kempf

COMO, 13 FEB – Dopo il ko interno all’ultimo minuto contro la Juventus, il Como si prepara ad affrontare un’altra squadra in corsa per l’Europa. Domenica alle 12.30 i lariani saranno ospiti della Fiorentina, reduce dalla sconfitta per 2-1 a San Siro contro l’Inter. Un calendario non semplice per la squadra di Cesc Fabregas, che arriva da tre buone prestazioni e altrettante sconfitte contro squadre di alta classifica. A Firenze, però, una nuova occasione per tornare a fare punti per l’obiettivo salvezza. Proseguono i problemi in difesa: Alberto Moreno e Marc-Oliver Kempf puntano al recupero, ma le loro condizioni sono da valutare attentamente per non correre lo stesso rischio di Ignace Van der Brempt, recuperato per la gara contro i bianconeri ma costretto al cambio per un nuovo infortunio dopo pochi minuti dal suo rientro. Assente, invece, il nuovo acquisto Mërgim Vojvoda. Possibile prima chance da titolare in attacco per Tasos Douvikas.

