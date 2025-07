Calcio: Como Cup, l’Ajax batte il Celtic e vola in finale

agenzia

Domenica gli olandesi affronteranno la squadra di Fabregas

COMO, 24 LUG – Sarà l’Ajax a sfidare il Como nella prima edizione della Como Cup, il quadrangolare amichevole internazionale che si sta svolgendo in questi giorni allo stadio Sinigaglia. La formazione olandese ha battuto per 5-1 il Celtic al termine di una partita dai due volti. Nel primo tempo, chiuso sull’1-1, la formazione scozzese era apparsa nettamente più in condizione rispetto agli avversari. Nella seconda frazione, però, un crollo fisico da parte del Celtic ha aperto la strada all’Ajax verso la finalissima contro il Como. Per gli olandesi in gol Steven Berghuis (doppietta), Davy Klaassen, Aaron Bouwman e Rayane Bounida. Inutile per il Celtic il gol del momentaneo pareggio firmato da Hyun-Jun Yang. Domenica sera alle ore 20 allo stadio Sinigaglia, l’Ajax guidata in panchina da John Heitinga e la formazione di Fabregas si contenderanno il trofeo della Como Cup.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA