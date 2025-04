Calcio: Como: Fabregas, contento della reazione della squadra

agenzia

MONZA, 05 APR – “È stata importante la reazione della squadra, perché il Monza parte sempre forte. È una vittoria fondamentale per la salvezza”: così Cesc Fabregas, tecnico del Como, dopo la vittoria contro il Monza. “Non abbiamo letto molto bene i primi 30 minuti, volevamo forzare troppo il possesso palla. Nel secondo tempo, invece, una grande gestione degli episodi della gara e per questo sono molto contento. Contro l’Empoli non avevamo attaccato bene la profondità, oggi invece molto meglio e dobbiamo continuare a migliorare”.

