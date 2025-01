Calcio: Como; Fabregas, coraggiosi per giocare la nostra partita

agenzia

In difesa abbiamo problemi, ma dobbiamo gestire la situazione

COMO, 30 GEN – “Sarà una partita in cui dovremo essere bravi a gestire la palla, a dare continuità al nostro calcio. Dipende da noi essere coraggiosi e giocare la nostra gara”: così Cesc Fabregas, tecnico del Como, all’antivigilia della sfida contro il Bologna. “In difesa abbiamo tanti problemi, ma in una maniera o nell’altra dobbiamo gestire la situazione. Il Bologna è una squadra da Champions League, forte e che pressa tantissimo, anche più dell’Atalanta”. La lista delle assenze è lunga: out Marc-Oliver Kempf, Alberto Moreno, Sergi Roberto, Ignace Van der Brempt e Alessandro Gabrielloni. “Stiamo cercando soluzioni nel mercato, manca poco alla fine ed è un mercato difficile. Sicuramente arriverà qualcuno, questo sì”. Ai problemi numerici in difesa, risponde l’abbondanza in attacco: “Giocare senza una punta di ruolo è stata una scelta meditata, un’opzione che c’è sempre stata. Bisogna solo avere la sensibilità di capire quando farlo. È una cosa che l’allenatore deve sempre gestire, quando sente che può essere utile per la squadra: contro l’Atalanta ho pensato che fosse la partita giusta”. “Si può usare di più anche in futuro, magari anche sabato contro il Bologna. Quello che è mancato tanto in questa stagione – ha proseguito – sono in gol, però alcune volte, anche giocando con due attaccanti di ruolo, non abbiamo fatto gol”. Sulle voci che lo vogliono in futuro lontano dalla panchina del Como, Fabregas ha spiegato: “Sono molto contento e tutta la mia vita in questo momento è qui. Spero che la società mi dia tanto tempo per continuare a far crescere la squadra”.

