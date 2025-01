Calcio: Como: Fabregas, fiducia nella squadra

agenzia

"Con Atalanta è derby e tutti i derby sono speciali"

COMO, 24 GEN – “Fiducia nella squadra e fiducia in tutti, chi gioca deve fare sempre il meglio”: così Cesc Fabregas, tecnico del Como, alla vigilia della sfida con l’Atalanta. Contro i nerazzurri saranno assenti Sergi Roberto, Ignace Van der Brempt e Alessandro Gabrielloni: “Alberto Moreno ci sarà, da capire se dal primo minuto perché siamo in difficoltà numerica in questo momento. Nico Paz è a disposizione per iniziare la partita”. All’andata, a Bergamo, era arrivata una vittoria importante per il Como: “È stata una delle nostre migliori partite. Sappiamo che è un derby e tutti i derby sono speciali, ti danno anche più voglia di giocare. Dobbiamo però essere a un livello dove tutte le partite sono speciali e dobbiamo essere bravi a dimostrare che possiamo competere in tutte le gare”. L’obiettivo è regalare un’altra gioia ai tifosi del Sinigaglia: “Questo è un progetto a lungo termine, penso che questa energia tra tutti, squadra e tifosi, può essere difficile per tutte le squadre che vengono a giocare contro di noi. Sento qualcosa di diverso e di speciale: i tifosi devono sapere che i giocatori danno tutto, lasciano il cuore dentro il campo. Si vince e si perde, ma devono essere orgogliosi di questo”. Di fronte, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: “Sono una squadra molto stabile, abituata a giocare ogni tre giorni, preparando una partita alla volta e sanno giocare benissimo. Dopo di noi andranno a Barcellona con l’opportunità di vincere”. Fabregas ha concluso parlando del mercato del Como, ma senza sbilanciarsi: “Non so quando, ma in difesa arriverà un terzino e un centrale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA