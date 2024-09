Calcio: Como; Fabregas, non scendo mai in campo per difendermi

agenzia

Contro l'Atalanta dobbiamo mettere qualcosa in piu'

MILANO, 21 SET – Cesc Fabregas cerca la sua prima vittoria in campionato ma domani per il Como sara’ veramente difficile portare a casa i tre punti contro l’Atalanta reduce dalla vittoria contro la Fiorentina. Non alzerà barricate perche’, afferma, non scenderà mai in campo per difendersi. “L’Atalanta – dice in conferenza stampa in vista della trasferta di lunedi’ a Bergamo – è fortissima, lo sappiamo, ma io credo nelle nostre qualità. Serviranno energia e coraggio, sara’ davvero difficile, però io non scenderò mai in campo per difendermi”. “Si vede che e’ una squadra guidata dallo stesso tecnico da anni – aggiunge il tecnico comasco -. A me piacciono le squadre che hanno una forte impronta. Gasperini è un top. Abbiamo due stili diversi di gioco e certo sono superiori sulla carta. Però non dobbiamo partire battuti. Occorre mettere qualcosa di più nel match, sotto tanti aspetti”, dice Fabregas che poi rinnova una dichiarazione di appartenenza: “Certo che ho visto la partita dei nerazzurri contro la mia ex squadra , l’Arsenal, ma ora sono tutto per il Como. I miei giocatori li sento con me, fanno quello che chiedo, credono nel progetto”.

