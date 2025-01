Calcio: Como; Nico Paz prova il recupero per il Milan

agenzia

Il talento argentino aveva accusato un problema contro la Lazio

COMO, 13 GEN – Il Como strizza l’occhio a un mercato in continuo movimento, ma resta concentrato sul recupero di Serie A in cui affronterà il Milan. Domani alle 18.30 i lariani, dopo l’ottima prova contro la Lazio, proveranno a strappare altri importanti punti salvezza contro i rossoneri: Cesc Fabregas conferma Jean Butez tra i pali ed è pronto anche a lanciare da titolare in mediana l’ultimo acquisto Maxence Caqueret, che potrebbe giocare al posto di Sergi Roberto, ancora out per infortunio. Assente Alberto Moreno per un risentimento al flessore, sta invece provando a recuperare in tempo record Nico Paz dalla brutta botta alla caviglia rimediata all’Olimpico: il talento argentino è in dubbio, ma non è esclusa la sua presenza contro il Milan.

