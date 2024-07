Calcio: Como sconfitto 1-0 in amichevole dall’Al Hilal

agenzia

Decide una rete del serbo Mitrovic nella ripresa

MILANO, 29 LUG – Cade il Como di Cesc Fabregas, sconfitto 1-0 dai sauditi dell’Al Hilal dell’ex Lazio Milinkovic Savic. A decidere l’amichevole giocata in Austria, a Kleinkirchheim, è stata una rete del serbo Mitrovic a metà del secondo tempo. I lariani torneranno in campo il prossimo 3 agosto in un’altra amichevole contro i tedeschi del Wolfsburg.

