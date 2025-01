Calcio: Como, ufficiale l’arrivo di Dele Alli

agenzia

Il trequartista da svincolato ha firmato fino al .2026

COMO, 19 GEN – Dele Alli è un nuovo giocatore del Como. Il trequartista inglese arriva da svincolato e ha firmato un contratto fino a giugno 2026, con opzione di prolungamento per un altro anno. “Il club riconosce il suo eccezionale talento ed è entusiasta di portarlo in squadra – scrive la società in una nota – Anche se non ci sono aspettative immediate di rendimento, il club è sicuro che il giocatore darà un contributo significativo sia in campo che come mentore dei giovani talenti”.

