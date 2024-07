Calcio: con i primi test atletici parte la stagione dell’Udinese

agenzia

Il ritiro inizierà l'8/7, prima del trasferimento in Austria

UDINE, 03 LUG – Parte oggi la nuova stagione dell’Udinese, la trentesima consecutiva in Serie A, risultato che nel medesimo periodo condivide solo con Inter, Milan, Roma e Lazio. In giornata, un gruppo di calciatori farà ritorno al Bluenergy Stadium per alcuni test medici e atletici e alcune sedute mirate sui campi del centro sportivo Dino Bruseschi. Il ritiro vero e proprio scatta lunedì 8 luglio. La prima fase del lavoro si svolgerà in sede, a Udine, fino al 18 luglio, quando l’Udinese partirà, per il secondo anno consecutivo, per Bad Kleinkirchheim, in Austria, dove resterà fino al 31. Nei prossimi giorni sarà comunicato anche il programma dei test amichevoli che è in via di definizione. I calciatori convocati sono i portieri Okoye, Padelli, Piana e Silvestri; i difensori Bijol (dal 21 luglio), Benkovic, Buta, Ebosele, Ehizibue, Ferreira, Giannetti, Guessand, Kabasele, Kamara, Kristensen, Palma, Perez, Zemura; i centrocampisti Lovric (dal 21 luglio), Payero, Pejicic, Quina, Samardzic (dal 16 luglio), Zarraga; gli attaccanti Brenner, Davis, Lucca, Martins, Semedo, Success, Thauvin. Damian Pizarro, arrivato ieri dal Colo Colo, si è sottoposto nelle scorse settimane a un intervento per la rimozione di una cisti ossea e inizierà la preparazione svolgendo un lavoro differenziato.

